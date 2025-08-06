В Еврокомиссии рассказали, когда заработает новый потолок цены на российскую нефть

Новый, динамический потолок цены на российскую нефть, установленный 18-м пакетом санкций Европейского Союза против России, начнет применяться с 3 сентября 2025 года.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста.

После 3 сентября Евросоюз установит новую максимальную цену российской нефти, которая будет рассчитываться по динамической формуле, утвержденной в 18-м пакете санкций ЕС против РФ.

"Пониженный потолок цен на нефть начнет применяться с 3 сентября 2025 года", – рассказала Подеста.

Она напомнила, что "большинство положений 18-го пакета санкций вступили в силу в середине июля после его принятия Советом ЕС".

"Запрет на проведение транзакций с 22 дополнительными российскими банками вступит в силу 8 августа 2025 года", – заявила Арианна Подеста.

Как сообщала "Европейская правда", 18 июля ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

В 18-м пакете была согласована новая, динамическая формула вычисления потолка цены на российскую нефть, которая составит 15% от среднерыночной цены на нефть за последние три месяца – по состоянию на сейчас эта сумма составляет примерно 47,6 долл.

Украина уже подала конкретные предложения к следующему, 19-му пакету санкций Евросоюза.