У Зеленського розповіли, чого чекають від 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Україна розраховує, що наступний 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу проти РФ буде стосуватися капітанів тіньового флоту, військово-промислового комплексу (ВПК) та фінансових транзакцій.

Про це заявив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі каналу "Ми-Україна", передає "Європейська правда".

"Що ми хочемо бачити у наступному чи наступних санкційних пакетах: по-перше, це протидія нафтовій інфраструктурі РФ. Є санкціоновані станом на зараз майже 600 танкерів тіньового флоту. Хочеться перейти до нафтової інфраструктури. У 18-му пакеті було санкціоновано великий НПЗ в Індії. Це одразу мало миттєвий результат. Так само у 18-му санкціонували одного капітана тіньового флоту, це відразу має результат", – сказав Власюк.

За його словами, Україна хоче додати капітанів тіньового флоту, морські термінали, портову інфраструктуру, можливо страхові компанії. Тобто все, що співпрацює з російським тіньовим флотом.

"Інша велика тема, це ВПК. Ми пропонуємо ряд нових категорій товарів і речовин для розширення списку критичних компонентів. Я думаю найближчим часом ми побачимо новий санкційний пакет від РНБО, який стосуватиметься вузьких сфер ВПК і пропонуватиме партнерам синхронізувати ці рішення для того, щоб послабити російський ВПК", – додав Власюк.



Уповноважений президента зауважив, що Захід та Україна хочуть глибше розібратися зі способами неконвенційних фінансових транзакцій, які Росія "нащупала" за останній рік для обходу санкцій: криптовалюти, стейблкоїни.

Нагадаємо, 18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

Зокрема, пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.

До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.