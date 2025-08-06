Невдовзі Україна розпочне пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі

Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос заявив, що у вересні Україна розпочне пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі.

Про це він сказав у інтерв’ю "Укрінформу", пише "Європейська правда".

Наджос заявив, що вже у вересні Україна готується розпочати пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі – в селі Юречкова.

"Плануємо провести підготовчий виїзд туди в середині серпня, а у вересні – розпочати розкопки. Хочемо встигнути до початку сезону дощів", – сказав Наджос.

Він зазначив, що загалом польська сторона передала Україні 13 локацій для проведення таких робіт, натомість українська сторона – чотири.

На початку червня у Львові польсько-українська команда почала пошуково-ексгумаційні роботи з метою перепоховання польських військових, загиблих на початку Другої світової війни.

У червні в Мінкульті повідомляли, що Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт на колишній території села Збоїська, що тепер у межах Львова.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський нещодавно розповідав, що невдовзі ексгумаційні роботи мають початися в цій та ще в одній місцевості.