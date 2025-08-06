Вскоре Украина начнет поисково-эксгумационные работы на территории Польши

Заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос заявил, что в сентябре Украина начнет поисково-эксгумационные работы на территории Польши.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", пишет "Европейская правда".

Наджос заявил, что уже в сентябре Украина готовится начать поисково-эксгумационные работы на территории Польши – в поселке Юречкова.

"Планируем провести подготовительный выезд туда в середине августа, а в сентябре – начать раскопки. Хотим успеть до начала сезона дождей", – сказал Наджос.

Он отметил, что в целом польская сторона передала Украине 13 локаций для проведения таких работ, а украинская сторона – четыре.

В начале июня во Львове польско-украинская команда начала поисково-эксгумационные работы с целью перезахоронения польских военных, погибших в начале Второй мировой войны.

В июне в Минкульте сообщали, что Украина предоставила разрешение польской стороне на проведение эксгумационных работ на бывшей территории села Збоиска, что теперь в пределах Львова.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский недавно рассказывал, что вскоре эксгумационные работы должны начаться в этой и еще в одной местности.