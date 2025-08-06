Естонія отримала всі раніше замовлені у Франції САУ Caesar

Міністерство оборони Естонії повідомило про прибуття в країну другої партії французьких самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

В рамках поставленої партії Естонія отримала ще шість нових гаубиць, які, як заявили у відомстві, "додатково посилюють вогневу міць, мобільність і оборонну готовність" країни.

Поставка є частиною раніше укладеної угоди між Естонією і Францією і спрямована на зміцнення оборонного потенціалу.

Всього Естонія замовила 12 самохідних гаубиць Caesar, перша партія прибула на початку року і вже кілька разів була випробувана в ході навчань.

Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) підписав з французьким агентством оборонних закупівель DGA і компанією KNDS контракти на закупівлю 12 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar влітку минулого року. Договори дозволяють в майбутньому закупити ще САУ.

Наприкінці квітня до Естонії прибули шість реактивних систем залпового вогню HIMARS, замовлені у США.

Решта складових пакета озброєнь США, зокрема боєприпаси до РСЗВ, має надійти до Естонії в наступні роки.