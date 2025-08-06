Эстония получила все ранее заказанные у Франции САУ Caesar

Министерство обороны Эстонии сообщило о прибытии в страну второй партии французских самоходных артиллерийских установок Caesar.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В рамках поставленной партии Эстония получила еще шесть новых гаубиц, которые, как заявили в ведомстве, "дополнительно усиливают огневую мощь, мобильность и оборонную готовность" страны.

Поставка является частью ранее заключенного соглашения между Эстонией и Францией и направлена на укрепление оборонного потенциала.

Всего Эстония заказала 12 самоходных гаубиц Caesar, первая партия прибыла в начале года и уже несколько раз была испытана в ходе учений.

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подписал с французским агентством оборонных закупок DGA и компанией KNDS контракты на закупку 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar летом прошлого года. Договоры позволяют в будущем закупить еще САУ.

В конце апреля в Эстонию прибыли шесть реактивных систем залпового огня HIMARS, заказанные в США.

Остальные составляющие пакета вооружений США, в частности боеприпасы к РСЗО, должны поступить в Эстонию в последующие годы.