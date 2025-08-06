Керівна партія Литви визначилась з кандидатом на посаду премʼєра

Президія Соціал-демократичної партії Литви (СДПЛ) на засіданні у середу обрала очільницю Міністерства соціального захисту і праці Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За висунення кандидатури Ругінене на посаду премʼєр-міністерки Литви проголосували 48 членів президії СДПЛ, проти були пʼять, ще троє – утримались.

Фото: ELTA

Виконувач обовʼязків міністра комунікацій і транспорту Еугеніюс Сабутіс, який до останнього моменту був іншим головним претендентом на висунення, сам зняв свою кандидатуру.

Призначення Інги Ругінене, однак, ще належить обговорити з президентом Литви Гітанасом Науседою. Саме він представляє кандидатуру прем'єр-міністра на затвердження Сейму.

Попередній лідер СДПЛ Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку з посади прем’єра Литви після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його підозрілими діловими звʼязками.

Тим часом жителі Литви вважають кандидатуру колишньої прем’єр-міністерки Інгріди Шимоніте найбільш прийнятною на посаду нового очільника уряду.

Читайте також: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви.