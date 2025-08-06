Керівна партія Литви визначилась з кандидатом на посаду премʼєра
Новини — Середа, 6 серпня 2025, 17:30 —
Президія Соціал-демократичної партії Литви (СДПЛ) на засіданні у середу обрала очільницю Міністерства соціального захисту і праці Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
За висунення кандидатури Ругінене на посаду премʼєр-міністерки Литви проголосували 48 членів президії СДПЛ, проти були пʼять, ще троє – утримались.
Виконувач обовʼязків міністра комунікацій і транспорту Еугеніюс Сабутіс, який до останнього моменту був іншим головним претендентом на висунення, сам зняв свою кандидатуру.
Призначення Інги Ругінене, однак, ще належить обговорити з президентом Литви Гітанасом Науседою. Саме він представляє кандидатуру прем'єр-міністра на затвердження Сейму.
Попередній лідер СДПЛ Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку з посади прем’єра Литви після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його підозрілими діловими звʼязками.
Тим часом жителі Литви вважають кандидатуру колишньої прем’єр-міністерки Інгріди Шимоніте найбільш прийнятною на посаду нового очільника уряду.
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