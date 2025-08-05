Литовці відповіли, кого хочуть бачити на посаді прем'єр-міністра

Жителі Литви вважають кандидатуру колишньої прем’єр-міністерки Інгріди Шимоніте найбільш прийнятною на посаду нового очільника уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Sprinter 18–25 липня на замовлення порталу Delfi.

Як показали результати опитування, 12,5% респондентів вважають Шимоніте найбільш відповідною кандидаткою на посаду прем'єр-міністра. Тим часом у червні до експрем’єрки позитивно ставилися 8,7% опитаних.

На другому місці за популярністю знаходиться нинішній спікер Сейму Саулюс Скверняліс – його новим прем’єром хотіли б бачити 9% респондентів, тоді як у червні позитивно до нього ставилися 7% опитаних.

Третє місце посіла лідерка лібералів Вікторія Чміліте-Нільсен з підтримкою в 7,2%.

Опитування проводилось до того, як Гінтаутас Палуцкас оголосив про намір піти з посади очільника уряду Литви.

4 серпня слідом за Палуцкасом, довкола якого спалахнула низка скандалів, пішов у відставку весь уряд.

Тимчасовим прем'єром Литви того ж дня був призначений міністр фінансів Рімантас Шаджюс.

Детальніше читайте у статті: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви.