Правящая партия Литвы определилась с кандидатом на пост премьера
Новости — Среда, 6 августа 2025, 17:30 —
Президиум Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) на заседании в среду избрал главу Министерства социальной защиты и труда Ингу Ругинене кандидатом на должность главы правительства.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
За выдвижение кандидатуры Ругинене на должность премьер-министра Литвы проголосовали 48 членов президиума СДПЛ, против были пять, еще трое – воздержались.
Исполняющий обязанности министра коммуникаций и транспорта Эугениюс Сабутис, который до последнего момента был другим главным претендентом на выдвижение, сам снял свою кандидатуру.
Назначение Инги Ругинене, однако, еще предстоит обсудить с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Именно он представляет кандидатуру премьер-министра на утверждение Сейма.
Предыдущий лидер СДПЛ Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку с поста премьера Литвы после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его подозрительными деловыми связями.
Между тем жители Литвы считают кандидатуру бывшего премьер-министра Ингриды Шимоните наиболее приемлемой на должность нового главы правительства.
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