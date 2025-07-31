Прем’єр-міністр Литви подав у відставку

Президент Литви Гітанас Науседа у четвер, 31 липня, заявив, що прем’єр-міністр Гінтаутас Палуцкас оголосив про свою відставку цього дня вранці.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У четвер, 31 липня, литовські ЗМІ писали, що співробітники Служби з розслідування фінансових злочинів провели обшук у компанії Dankora, яка належить дружині брата прем’єра Литви. Ця компанія отримувала європейське фінансування й закуповувала акумуляторні системи у компанії самого прем’єра – Garnis.

"Сьогоднішня новина полягає в тому, що Палуцкас зателефонував зранку й оголосив про свою відставку", – заявив Науседа.

За словами литовського президента, наразі "нічого фундаментального не змінилося".

"Литовська соціал-демократична партія, яка виграла парламентські вибори й має більшість у Сеймі, почне консультації щодо формування потенційної коаліції", – зазначив він.

Він не вважає, що рішення прем’єра піти у відставку було запізнілим.

"Я дав йому час обдумати все як людині й оцінити всі обставини. Вважаю, що він ухвалив правильне рішення і скористався цією можливістю. Я вітаю його рішення", – акцентував Науседа.

На його думку, в цей час необхідна стабільна та дієздатна коаліція, а прем’єр повинен мати змогу з упевненістю вести коаліцію та уряд уперед.

Литовський президент також розкритикував публікацію в ЗМІ імен потенційних кандидатів на посаду прем’єра до того, як Палуцкас офіційно оголосив про свою відставку.

"Я вважаю, що було просто неетично оприлюднювати імена потенційних прем’єрів до фактичного рішення. Сьогодні факт є фактом – настав час почати говорити про це. Існує більше ніж один кандидат, який справді може виконувати обов’язки прем’єра", – додав він.

Як відомо, в Литві розгорілась низка скандалів навколо Палуцкаса, коли журналісти розкрили його підозрілі ділові звʼязки. На підставі цього Генпрокуратура Литви доручила Службі спеціальних розслідувань з'ясувати їхні обставини.

На тлі цих скандалів у Литві падав рейтинг довіри до прем’єр-міністра і очолюваного ним уряду. А Науседа дав Палуцкасу два тижні для пояснення звинувачень.