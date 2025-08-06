Додік після позбавлення мандата президента Республіки Сербської анонсував референдум

Проросійський Мілорад Додік, який був позбавлений мандата президента Республіки Сербської після остаточного рішення Суду Боснії і Герцеговини, оголосив про проведення референдуму в цьому суб'єкті БіГ, на якому громадяни проголосують за те, чи погоджуватися з рішенням Центральної виборчої комісії (ЦВК) БіГ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Slobodna Evropa.

Виступаючи після рішення ЦВК БіГ позбавити його мандата президента Республіки Сербської у зв'язку з тим, що він був засуджений остаточним вироком Суду БіГ, Додік оцінив цей крок як неприйнятний і оголосив, що рішення про проведення референдуму буде прийнято Народною скупщиною РС найближчим часом.

"З питанням, чи повинен президент РС приймати рішення, які руйнують конституційний лад РС, чи ні. Якщо громадяни скажуть "так", то смертний вирок РС підписаний. Якщо ні, ми готові продовжувати політичну боротьбу, незважаючи на особисті наслідки", – сказав Додік.

Він заявив, що рішення ЦВК "порушує конституції БіГ і РС" і що його мандат був "присуджений народом".

"Рішення про припинення мандата є неконституційним і не може мати юридичної сили. ЦВК має підтвердити мандат, але вона не може його надати. Якщо вона його не надає, вона не може відкликати мандат", – сказав він.

Мандат Додіка на посаді президента буде відкликаний після того, як рішення ЦВК стане остаточним, тобто після того, як Суд БіГ винесе рішення щодо апеляції, на яку Додік має право.

Апеляція подається до Апеляційної палати Суду БіГ протягом двох днів з моменту отримання рішення через ЦВК БіГ, відповідно до Закону про вибори БіГ.

Після цього, як очікується, протягом 90 днів будуть призначені дострокові вибори президента суб'єкта РС.

Суд БіГ засудив Додіка до одного року позбавлення волі і заборони обіймати цю та інші політичні посади в країні протягом наступних шести років за невиконання рішень високого представника в БіГ.

Згідно з рішенням суду БіГ, Додік не матиме права балотуватися на будь-яку політичну посаду до закінчення шестирічної заборони.

Додік був визнаний винним у підписанні указу про прийняття закону, який раніше скасував високий представник у БіГ Крістіан Шмідт.

Додік, а також його партія Альянс незалежних соціал-демократів (SNSD) відкинули цей вирок і закликали опозицію сформувати в РС "уряд національної єдності", а також спільно працювати в інститутах БіГ до тих пір, поки статус РС не буде повернутий в "гарантовані конституційні рамки".

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