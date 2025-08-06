Додик после лишения мандата президента Республики Сербской анонсировал референдум

Пророссийский Милорад Додик, который был лишен мандата президента Республики Сербской (РС) после окончательного решения Суда Боснии и Герцеговины, объявил о проведении референдума в этом субъекте БиГ, на котором граждане проголосуют за то, соглашаться ли с решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) БиГ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Slobodna Evropa.

Выступая после решения ЦИК БиГ лишить его мандата президента Республики Сербской в связи с тем, что он был осужден окончательным приговором Суда БиГ, Додик оценил этот шаг как неприемлемый и объявил, что решение о проведении референдума будет принято Народной скупщиной РС в ближайшее время.

"С вопросом, должен ли президент РС принимать решения, которые разрушают конституционный строй РС, или нет. Если граждане скажут "да", то смертный приговор РС подписан. Если нет, мы готовы продолжать политическую борьбу, несмотря на личные последствия", – сказал Додик.

Он заявил, что решение ЦИК "нарушает конституции БиГ и РС" и что его мандат был "присужден народом".

"Решение о прекращении мандата является неконституционным и не может иметь юридической силы. ЦИК должен подтвердить мандат, но она не может его предоставить. Если она его не предоставляет, она не может отозвать мандат", – сказал он.

Мандат Додика на посту президента будет отозван после того, как решение ЦИК станет окончательным, то есть после того, как Суд БиГ вынесет решение по апелляции, на которую Додик имеет право.

Апелляция подается в Апелляционную палату Суда БиГ в течение двух дней с момента получения решения через ЦИК БиГ, в соответствии с Законом о выборах БиГ.

После этого, как ожидается, в течение 90 дней будут назначены досрочные выборы президента субъекта РС.

Суд БиГ приговорил Додика к одному году лишения свободы и запрету занимать эту и другие политические должности в стране в течение следующих шести лет за невыполнение решений высокого представителя в БиГ.

Согласно решению суда БиГ, Додик не будет иметь права баллотироваться на любую политическую должность до истечения шестилетнего запрета.

Додик был признан виновным в подписании указа о принятии закона, который ранее отменил высокий представитель в БиГ Кристиан Шмидт.

Додик, а также его партия Альянс независимых социал-демократов (SNSD) отвергли этот приговор и призвали оппозицию сформировать в РС "правительство национального единства", а также совместно работать в институтах БиГ до тех пор, пока статус РС не будет возвращен в "гарантированные конституционные рамки".

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