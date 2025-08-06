Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської

Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини ухвалила рішення про позбавлення скандального Мілорада Додіка мандата президента Республіки Сербської.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

Рішення було прийнято одноголосно – на засіданні були присутні троє членів комісії, інші попередньо подали свою згоду на рішення. Таким чином, усі семеро членів ЦВК підтримали скасування мандата.

Член ЦВК Суад Арнаутович пояснив, що рішення ще не є остаточним, і що воно остаточно набуде чинності лише після закінчення терміну подання апеляції, що може зайняти місяць-два через адміністративні процедури.

Нагадаємо, Апеляційний суд Боснії і Герцеговини підтвердив у п'ятницю, 1 серпня, попереднє рішення суду, за яким Додіка засудили до одного року тюремного ув'язнення.

Додік заявив, що ігноруватиме рішення суду.

Раніше Додіка визнали винним у порушенні конституційного порядку, зокрема через ігнорування рішень верховного представника міжнародної спільноти в Боснії, Крістіана Шмідта, та ухвалення законів, які обмежують юрисдикцію державних інституцій у Республіці Сербській.

Додік публічно відмовився визнавати юрисдикцію державних органів та заявив, що не підкориться арешту.

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