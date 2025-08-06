У центрі литовського міста ліквідують радянське військове кладовище

Радянське військове кладовище в центрі литовського міста Шяуляй буде ліквідовано, а останки солдатів Червоної Армії будуть перепоховані на муніципальному кладовищі на околиці міста пізніше цього року.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Литовський архітектор Витеніс Рудокас представив плани реконструкції кладовища під час громадських консультацій у муніципалітеті міста Шяуляй. Оскільки заперечень не було, проєкт, як очікується, буде реалізовано без подальших затримок.

Директор муніципальної адміністрації Антанас Бартуліс підтвердив, що остаточне рішення має бути затверджене урядом, після чого буде сформовано міжвідомчу робочу групу, яка розпочне свою роботу.

"Фінансування не буде проблемою. Робота не є складною, тож ми сподіваємося завершити її протягом року", – сказав Бартуліс.

У Шяуляї місце поховання встановлено поруч із міським собором та муніципальною будівлею, безпосередньо біля сучасної площі.

У травні в естонській столиці Таллінні невідомі обмалювали фарбою радянський пам’ятник "Бронзовий солдат", розташований на військовому кладовищі.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що його країна працює над тим, щоб у Брюсселі з’явився пам’ятник злочинам нацизму та радянського режиму.