В центре литовского города ликвидируют советское военное кладбище

Советское военное кладбище в центре литовского города Шяуляй будет ликвидировано, а останки солдат Красной Армии будут перезахоронены на муниципальном кладбище на окраине города позже в этом году.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Литовский архитектор Витенис Рудокас представил планы реконструкции кладбища во время общественных консультаций в муниципалитете города Шяуляй. Поскольку возражений не было, проект, как ожидается, будет реализован без дальнейших задержек.

Директор муниципальной администрации Антанас Бартулис подтвердил, что окончательное решение должно быть утверждено правительством, после чего будет сформирована межведомственная рабочая группа, которая начнет свою работу.

"Финансирование не будет проблемой. Работа не является сложной, поэтому мы надеемся завершить ее в течение года", – сказал Бартулис.

В Шяуляе место захоронения установлено рядом с городским собором и муниципальным зданием, непосредственно возле современной площади.

В мае в эстонской столице Таллинне неизвестные обрисовали краской советский памятник "Бронзовый солдат", расположенный на военном кладбище.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что его страна работает над тем, чтобы в Брюсселе появился памятник преступлениям нацизма и советского режима.