Рада ЄС і Європарламент погодили бюджет на 2026 рік

Рада Євросоюзу та Європейський парламент досягли домовленості щодо річного бюджету ЄС на наступний рік.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Бюджет наступного року буде спрямований на реалізацію пріоритетів Союзу та вирішення поточних проблем. Він сприятиме підвищенню конкурентоспроможності, зміцненню обороноздатності та готовності Європи, підтримці гуманітарної допомоги та подоланню міграційного тиску.

Водночас бюджет гарантує гнучкість для швидкого та ефективного реагування на непередбачувані потреби та кризи.

Бюджет 2026 року становить 192,8 млрд євро загальних зобов'язань і 190,1 млрд євро загальних виплат. Цього року 715,7 млн євро були збережені в межах граничних видатків поточної багаторічної фінансової програми на 2021-2027 роки, що дозволяє ЄС реагувати на непередбачувані потреби.

"Сьогоднішня угода демонструє, що Європа може виконувати свої зобов'язання навіть у складні часи. Бюджет ЄС на 2026 рік дозволить нам реалізувати наші спільні пріоритети – безпеку, конкурентоспроможність та контроль кордонів – і водночас гарантуватиме, що ЄС зможе швидко та ефективно реагувати на непередбачувані потреби та кризи", – заявив Ніколай Ваммен, міністр фінансів Данії та головний переговірник Ради ЄС щодо бюджету ЄС на 2026 рік

Зобов'язання – це юридичні обіцянки витратити гроші на заходи, реалізація яких триває протягом кількох фінансових років. Виплати покривають витрати, що випливають із зобов'язань, взятих для бюджету ЄС протягом поточного та попередніх фінансових років.

Це шостий річний бюджет в рамках довгострокового бюджету ЄС, багаторічних фінансових рамок на 2021-2027 роки. Бюджет на 2026 рік доповнюється заходами з підтримки відновлення після COVID-19 в рамках NextGenerationEU, плану ЄС з відновлення після пандемії COVID-19.

Європейський Парламент та Рада мають 14 днів для офіційного затвердження досягнутої угоди. Очікується, що Рада схвалить її 24 листопада. Ухвалення бюджету вимагає кваліфікованої більшості в Раді.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 13 листопада оголосила про те, що ЄС надає Україні бюджетну допомогу у майже 6 млрд євро.

Нагадаємо, бюджетний комітет німецького Бундестагу 14 листопада вранці затвердив проєкт бюджету на наступний рік, де на допомогу Україні передбачено 11,5 млрд євро.