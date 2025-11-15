Укр Рус Eng

Совет ЕС и Европарламент согласовали бюджет на 2026 год

Новости — Суббота, 15 ноября 2025, 18:13 — Иванна Костина

Совет Евросоюза и Европейский парламент достигли договоренности относительно годового бюджета ЕС на следующий год.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает "Европейская правда".

Бюджет следующего года будет направлен на реализацию приоритетов Союза и решение текущих проблем. Он будет способствовать повышению конкурентоспособности, укреплению обороноспособности и готовности Европы, поддержке гуманитарной помощи и преодолению миграционного давления.

В то же время бюджет гарантирует гибкость для быстрого и эффективного реагирования на непредвиденные потребности и кризисы.

Бюджет 2026 года составляет 192,8 млрд евро общих обязательств и 190,1 млрд евро общих выплат. В этом году 715,7 млн евро были сохранены в пределах предельных расходов текущей многолетней финансовой программы на 2021-2027 годы, что позволяет ЕС реагировать на непредвиденные потребности.

"Сегодняшнее соглашение демонстрирует, что Европа может выполнять свои обязательства даже в сложные времена. Бюджет ЕС на 2026 год позволит нам реализовать наши общие приоритеты – безопасность, конкурентоспособность и контроль границ – и одновременно гарантировать, что ЕС сможет быстро и эффективно реагировать на непредвиденные потребности и кризисы", – заявил Николай Ваммен, министр финансов Дании и главный переговорщик Совета ЕС по бюджету ЕС на 2026 год

Обязательства – это юридические обещания потратить деньги на мероприятия, реализация которых продолжается в течение нескольких финансовых лет. Выплаты покрывают расходы, вытекающие из обязательств, взятых для бюджета ЕС в течение текущего и предыдущих финансовых лет.

Это шестой годовой бюджет в рамках долгосрочного бюджета ЕС, многолетних финансовых рамок на 2021-2027 годы. Бюджет на 2026 год дополняется мерами по поддержке восстановления после COVID-19 в рамках NextGenerationEU, плана ЕС по восстановлению после пандемии COVID-19.

Европейский Парламент и Совет имеют 14 дней для официального утверждения достигнутого соглашения. Ожидается, что Совет одобрит его 24 ноября. Принятие бюджета требует квалифицированного большинства в Совете.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 13 ноября объявила о том, что ЕС предоставляет Украине бюджетную помощь в почти 6 млрд евро.

Напомним, бюджетный комитет немецкого Бундестага 14 ноября утром утвердил проект бюджета на следующий год, где на помощь Украине предусмотрено 11,5 млрд евро.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Европарламент
Реклама: