До Польщі залетіли повітряні метеозонди

До Польщі у ніч проти 10 квітня потрапили контрабандні повітряні кулі.

Про це пише RMF24 із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

Поліція Вармінсько-Мазурського воєводства повідомила, що повітряні кулі були помічені поблизу Олецька.

У Підляському воєводстві повітряну кулю контрабандистів виявили в селі Лопуше. Повідомлення про цей випадок надійшло о 06:00 ранку.

"Якщо ви помітите підозрілі пакунки, особливо повітряні кулі з прикріпленим вантажем, не наближайтеся до них і не торкайтеся їх. Такі предмети можуть використовуватися для контрабанди та становити реальну загрозу", – заявив молодший інспектор поліції Томаш Крупа.

Фото: польська поліція

Наразі поліція розслідує цю справу.

ОНОВЛЕНО ОБ 11:25. Речник поліції Вармінсько-Мазурського воєводства Томаш Марковський повідомив радіо, що усі виявлені пакунки, які прибули на метеозондах, можуть містити білоруські сигарети.

Цього ж дня у Литві Вільнюський аеропорт призупиняв роботу через повітряні метеозонди.

Варто нагадати, що у грудні 2025 року через регулярність таких інцидентів литовський уряд оголосив надзвичайний стан.