У Литві оголосили надзвичайний стан через метеозонди з Білорусі

Литовський уряд вранці 9 грудня оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни.

Міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича уряд призначив керівником державних операцій під час надзвичайного стану.

"Слід зазначити, що оголошення надзвичайного стану по всій території країни не спричинить жодних незручностей для населення, оскільки вжиті заходи будуть цілеспрямованими та пропорційними і будуть спрямовані виключно проти організаторів та виконавців незаконних дій", – заявило Міністерство внутрішніх справ.

За даними МВС, надзвичайний стан дозволить відомствам ще тісніше координувати свої дії та залучити до допомоги військові підрозділи.

На початку грудня прем’єр-міністерка Литви Ругінене заявила, що може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Однак, за її словами, цей крок необхідно координувати зі США.

Зазначимо, у суботу, 6 грудня, аеропорт у Вільнюсі повідомив про призупинення роботи через ознаки запуску метеозондів з території Білорусі.

9 грудня правоохоронці у Литві вилучили ще п’ять метеозондів, які використовувалися для перевезення контрабандних білоруських сигарет.