Аеропорт у Вільнюсі призупиняв роботу через "нашестя" повітряних куль

У Литві Вільнюський аеропорт призупиняв роботу до ранку п’ятниці, 10 квітня, через повітряні метеозонди.

Про це заявив радник Національного центру кризового управління (NKVC) Даріус Бута в ефірі LRT, передає "Європейська правда".

Бута заявив, що частина повітряних куль, які вночі були запущені в бік Литви, навмисно направлялася до аеропорту Вільнюса, внаслідок чого робота аеропорту була призупинена до ранку 10 квітня.

Обмеження повітряного простору було введено у четвер, 9 квітня, о 22:30 і скасовано через п’ять годин.

"Минулої ночі було зафіксовано до 20 навігаційних маркерів, характерних для контрабандних повітряних куль. Важливо зазначити та підкреслити, що, за словами експертів, які керують повітряним простором над аеропортом Вільнюса, принаймні частина цих повітряних куль була спрямована майже безпосередньо у повітряний простір аеропорту Вільнюса", – акцентував він.

На запитання, чи перевозили запущені повітряні кулі вантаж, представник NKVC зазначив, що служби продовжують роботу і, ймовірно, матимуть більше інформації пізніше.

Як зазначається, через обмеження вісім рейсів було перенаправлено до аеропорту Каунаса, а два – до аеропорту Риги; дев’ять рейсів було скасовано, а п’ять – затримано. Це торкнулося понад 3 тисяч пасажирів. Також можливі затримки окремих рейсів 10–11 квітня.

Нагадаємо, поширенішою проблемою є метеозонди з контрабандними цигарками, через які нерідко доводиться закривати аеропорт Вільнюса.

У грудні 2025 року через регулярність таких інцидентів литовський уряд оголосив надзвичайний стан.