В Польшу залетели воздушные метеозонды

В Польшу в ночь на 10 апреля попали контрабандные воздушные шары.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на данные правоохранителей, передает "Европейская правда".

Полиция Варминско-Мазурского воеводства сообщила, что воздушные шары были замечены вблизи Олецка.

В Подляском воеводстве воздушный шар контрабандистов обнаружили в селе Лопуше. Сообщение об этом случае поступило в 06:00 утра.

"Если вы заметите подозрительные пакеты, особенно воздушные шары с прикрепленным грузом, не приближайтесь к ним и не прикасайтесь к ним. Такие предметы могут использоваться для контрабанды и представлять реальную угрозу", – заявил младший инспектор полиции Томаш Крупа.

Сейчас полиция расследует это дело.

ОБНОВЛЕНО В 11:25. Пресс-секретарь полиции Варминско-Мазурского воеводства Томаш Марковский сообщил по радио, что все обнаруженные пакеты, доставленные на метеозондах, могут содержать белорусские сигареты.

В этот же день в Литве Вильнюсский аэропорт приостанавливал работу из-за воздушных метеозондов.

Стоит напомнить, что в декабре 2025 года из-за регулярности таких инцидентов литовское правительство объявило чрезвычайное положение.