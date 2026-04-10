В Польшу залетели воздушные метеозонды
Новости — Пятница, 10 апреля 2026, 10:40 —
В Польшу в ночь на 10 апреля попали контрабандные воздушные шары.
Об этом пишет RMF24 со ссылкой на данные правоохранителей, передает "Европейская правда".
Полиция Варминско-Мазурского воеводства сообщила, что воздушные шары были замечены вблизи Олецка.
В Подляском воеводстве воздушный шар контрабандистов обнаружили в селе Лопуше. Сообщение об этом случае поступило в 06:00 утра.
"Если вы заметите подозрительные пакеты, особенно воздушные шары с прикрепленным грузом, не приближайтесь к ним и не прикасайтесь к ним. Такие предметы могут использоваться для контрабанды и представлять реальную угрозу", – заявил младший инспектор полиции Томаш Крупа.
Сейчас полиция расследует это дело.
ОБНОВЛЕНО В 11:25. Пресс-секретарь полиции Варминско-Мазурского воеводства Томаш Марковский сообщил по радио, что все обнаруженные пакеты, доставленные на метеозондах, могут содержать белорусские сигареты.
В этот же день в Литве Вильнюсский аэропорт приостанавливал работу из-за воздушных метеозондов.
Стоит напомнить, что в декабре 2025 года из-за регулярности таких инцидентов литовское правительство объявило чрезвычайное положение.