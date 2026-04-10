Країни Європи імпортували більше російського СПГ на тлі кризи на Близькому Сході

У перші три місяці року Європа збільшила імпорт зі флагманського російського проєкту "Ямал СПГ" у Сибіру, оскільки конфлікт на Близькому Сході створив тиск на світові поставки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Financial Times.

За даними енергетичної дослідницької групи Kpler, у першому кварталі імпорт з проєкту "Ямал СПГ" зріс на 17% до 5 млн тонн порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

За оцінками екологічної некомерційної організації Urgewald, це призвело до того, що країни-члени ЄС витратили приблизно 2,88 млрд євро на газ з цього величезного заводу.

Ці висновки з’явилися на тлі вичерпання поставок катарського СПГ через пошкодження енергетичної інфраструктури на Близькому Сході та встановлення Іраном контролю над Ормузькою протокою.

Вони також свідчать про те, що проєкт "Ямал" отримав вигоду від стрибка цін на газ, пов’язаного з кризою на Близькому Сході.

Однак, незважаючи на удар по світових поставках, Брюссель не виявляє особливого бажання переглядати заплановану заборону на імпорт російського СПГ, яка має набути чинності в січні 2027 року. Заборона на імпорт за короткостроковими контрактами вже набула чинності.

На "Ямал" припадає переважна більшість імпорту російського СПГ до ЄС. У перші три місяці року блок прийняв 97% вантажів з "Ямалу". Для порівняння: у той самий період 2025 року цей показник становив 87%. Решта вантажів була направлена до Азії.

Читайте також: "Газпром" "всох" до рівня торгової мережі. Як конфлікт з ЄС підкосив російського бізнес-гіганта