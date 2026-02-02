3 лютого стає чинною відмова ЄС від російського газу, перші контракти скасують з 25 квітня

Регламент REPowerEU щодо поступового припинення імпорту в ЄС російського газу був опублікований в офіційному журналі ЄС у понеділок, 2 лютого, що означає його автоматичний вступ у силу з 3 лютого 2026 року.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у пресслужбі Європейської комісії.

З лютого 2026 року набуває чинності рішення про повну відмову ЄС від імпорту російського газу з 2027 року.

"Щодо регламенту REPower, який дійсно опубліковано сьогодні в Офіційному журналі, то це означає, що він починає застосовуватися вже завтра", – повідомила, відповідаючи на питання "ЄвроПравди", речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен.

Регламент передбачає:

з 25 квітня 2026 року: заборонені короткострокові контракти на скраплений природний газ (СПГ);

з 17 червня 2026 року: заборонені короткострокові контракти на трубопровідний газ;

з 1 січня 2027 року: заборонені довгострокові контракти на імпорт СПГ;

з 30 вересня 2027 року: заборонений імпорт трубопровідного газу за довгостроковими контрактами.

Щодо трубопровідного газу, як виняток, держави-члени можуть продовжити цей термін до 31 жовтня 2027 року, якщо їхні газосховища будуть заповнені нижче необхідного рівня, повідомили "ЄвроПравді" в Єврокомісії.

"Опублікований сьогодні, Регламент REPowerEU щодо газу (ЄС/2026/261) встановлює правові положення для поступової відмови від імпорту природного газу з Росії. Це історичне рішення, ухвалене наприкінці минулого року, має на меті покінчити із залежністю ЄС від російського газу, раз і назавжди, до 2027 року", – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", 26 січня країни ЄС остаточно схвалили поступовий план щодо заборони імпорту російського газу – його мають втілити до кінця 2027 року.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто 26 січня заявив, що Угорщина має намір подати позов до Суду Європейського Союзу, щойно рішення щодо плану REPowerEU, спрямованого на повну заборону імпорту до ЄС російських нафти та газу, буде офіційно опубліковане.

Пізніше стало відомо, що Словаччина слідом за Угорщиною піде до суду через заборону ЄС імпорту енергоносіїв із РФ.

Більше читайте у статті: Без шансів для російського газу: чому ЄС вже не повернеться до енергетичної співпраці з РФ.