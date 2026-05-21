У Британії зафіксували найнижчий рівень чистої міграції з 2021 року

Чиста міграція до Великої Британії у 2025 році опустилась до найнижчого рівня за чотири роки.

Про це свідчать дані Національного статистичного управління (ONS), передає Sky News, пише "Європейська правда".

Дані свідчать, що чиста міграція знизилася з 331 тисячі за попередні 12 місяців до 171 тисячі минулого року – це падіння на 48,3%. Такий рівень став найнижчим з початку 2021 року.

Чиста міграція – це різниця між кількістю людей, які іммігрують до Великої Британії, та кількістю тих, хто емігрує.

У 2021 році рівень чистої міграції становив 132 тисячі осіб. Саме тоді була запроваджена міграційна система після Brexit, а обмеження на подорожі через COVID-19 все ще діяли.

Показники чистої міграції досягли рекордного піка в 944 тисячі осіб за рік до березня 2023 року, але з того часу постійно знижуються.

Дані показують, що у 2025 році до Великої Британії іммігрувало 813 тисяч осіб, тоді як 642 тисячі – виїхали.

На початку січня 2026 року писали, що кількість мігрантів, які торік перетнули Ла-Манш, стала найвищою з 2022 року: 41 472 мігранти.

Наприкінці квітня Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах.