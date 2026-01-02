Кількість мігрантів, які торік перетнули Ла-Манш, стала найвищою з 2022 року

У 2025 році 41 472 мігранти перетнули Ла-Манш на невеликих човнах, що майже на 5 тисяч більше, ніж у попередньому році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

За даними Міністерства внутрішніх справ Британії, це на 13% більше, ніж у 2024 році, коли загальна кількість мігрантів становила 36 566 осіб.

Це найвищий показник з 2022 року, коли Ла-Манш перетнули майже 46 тисяч мігрантів.

Уряд заявляє, що вже вислав 50 тисяч осіб, які перебували у Великій Британії нелегально, і тісно співпрацює у цьому питанні з урядом Франції.

У листопаді міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд оголосила про значні реформи в процесі надання притулку, назвавши чинну систему "неконтрольованою і несправедливою".

Зміни включають підвищення вимог до віз для іноземців. Крім того, деякі мігранти будуть змушені чекати 20 років, перш ніж отримають дозвіл на постійне проживання.

Нагадаємо, у вересні Британія вислала до Франції першого мігранта за угодою між країнами про повернення шукачів притулку, що набула чинності у серпні.

Повідомляли також, що Велика Британія більше не буде автоматично надавати права на поселення і возз'єднання сімей мігрантам, які отримали притулок.