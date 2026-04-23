Франція і Британія уклали трирічну угоду для стримання потоку нелегалів через Ла-Манш

Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Згідно з угодою, Франція зобов’язалася збільшити чисельність правоохоронних органів на узбережжі більш ніж удвічі. До 2029 року їхня кількість має сягнути 1 400 осіб.

Тим часом Велика Британія надасть фінансування у розмірі до 766 млн євро, хоча майже чверть цієї суми буде надана на певних умовах.

Сусіди по Ла-Маншу протягом кількох місяців сперечалися щодо поновлення угоди, яка визначає фінансовий внесок Великої Британії у французькі зусилля із запобігання спробам мігрантів незаконно переправитися до Великої Британії.

Британія звинуватила Францію в тому, що вона робить занадто мало для запобігання відправленню потенційних шукачів притулку з французьких берегів, при цьому контрабандисти та мігранти йдуть на все більший ризик, щоб уникнути виявлення.

Як наслідок, Лондон наполягав, що поновить вперше підписаний у 2018 році договір, що був продовжений у 2023 році, лише якщо зможе встановити умови щодо використання французьким урядом британських коштів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що англо-французька співпраця "вже зупинила десятки тисяч переправлень", і що "ця історична угода означає, що ми можемо піти далі: посилити розвідку, спостереження та присутність на місцях для захисту кордонів Великої Британії".

Нагадаємо, у квітні європейські правоохоронні органи ліквідували мережу з незаконного перевезення мігрантів, яка доправляла людей з В’єтнаму через територію ЄС до Великої Британії.

Також повідомляли, що контрабандисти все частіше використовують бельгійське узбережжя для перевезення мігрантів до Великої Британії.