В Британии зафиксирован самый низкий уровень чистой миграции с 2021 года

Чистая миграция в Великобританию в 2025 году опустилась до самого низкого уровня за четыре года.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS), передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Данные показывают, что чистая миграция снизилась с 331 тысячи за предыдущие 12 месяцев до 171 тысячи в прошлом году – это падение на 48,3%. Такой уровень стал самым низким с начала 2021 года.

Чистая миграция – это разница между количеством людей, иммигрирующих в Великобританию, и количеством тех, кто эмигрирует.

В 2021 году уровень чистой миграции составлял 132 тысячи человек. Именно тогда была введена миграционная система после Brexit, а ограничения на поездки из-за COVID-19 все еще действовали.

Показатели чистой миграции достигли рекордного пика в 944 тысячи человек за год до марта 2023 года, но с тех пор постоянно снижаются.

Данные показывают, что в 2025 году в Великобританию иммигрировало 813 тысяч человек, тогда как 642 тысячи – выехали.

В начале января 2026 года сообщалось, что количество мигрантов, пересекших Ла-Манш в прошлом году, стало самым высоким с 2022 года: 41 472 мигранта.

В конце апреля Великобритания и Франция заключили новое трехлетнее соглашение, направленное на прекращение пересечения Ла-Манша нелегальными мигрантами на небольших лодках.