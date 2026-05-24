Укр Рус Eng

В Анкарі спалахнули сутички після спроб поліції виселити лідерів опозиції зі штаб-квартири

Новини — Неділя, 24 травня 2026, 12:48 — Ольга Ковальчук

В Анкарі спалахнули сутички після того, як влада Туреччини наказала поліції виселити керівництво головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP) з їхньої штаб-квартири, згідно з нещодавнім рішенням суду. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Anadolu.

Адміністрація губернатора Анкари оголосила, що надала вказівку місцевій поліції евакуювати штаб-квартиру Республіканської народної партії (CHP) відповідно до судового рішення.

Раніше суд в Туреччині скасував результати з'їзду Республіканської народної партії (CHP) 2023 року й таким чином анулював обрання Озгюра Озеля головою CHP. Натомість суд поновив на посаді колишнього лідера партії Кемаля Киличдароглу.

Поліція та натовп прихильників Киличдароглу зібралися біля воріт штаб-квартири партії у столиці Туреччини. Коли група спробувала увійти до будівлі, спалахнула сутичка з прихильниками усунутого лідера партії Озеля.

Два протилежні табори почали кидатися пляшками з водою та штовхатися.

Водночас, як повідомляється, керівництво CHP не покинуло будівлю штаб-квартири.

Нагадаємо, в п’ятницю суд Анкари відхилив апеляцію головної опозиційної партії Туреччини, Республіканської народної партії (CHP), на рішення про усунення її лідера Озгюра Озеля з посади.

Судове рішення про усунення керівництва ключової опозиційної партії вже спричинило падіння цін на фондовому ринку та посилило політичну кризу в країні.

Повернення на посаду колишнього лідера партії Кемаля Киличдароглу потенційно може підірвати єдність CHP напередодні наступних президентських виборів, які наразі призначені на 2028 рік, але, як очікується, відбудуться раніше.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина
Реклама: