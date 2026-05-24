В Анкарі спалахнули сутички після спроб поліції виселити лідерів опозиції зі штаб-квартири

В Анкарі спалахнули сутички після того, як влада Туреччини наказала поліції виселити керівництво головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP) з їхньої штаб-квартири, згідно з нещодавнім рішенням суду.

Адміністрація губернатора Анкари оголосила, що надала вказівку місцевій поліції евакуювати штаб-квартиру Республіканської народної партії (CHP) відповідно до судового рішення.

Раніше суд в Туреччині скасував результати з'їзду Республіканської народної партії (CHP) 2023 року й таким чином анулював обрання Озгюра Озеля головою CHP. Натомість суд поновив на посаді колишнього лідера партії Кемаля Киличдароглу.

Поліція та натовп прихильників Киличдароглу зібралися біля воріт штаб-квартири партії у столиці Туреччини. Коли група спробувала увійти до будівлі, спалахнула сутичка з прихильниками усунутого лідера партії Озеля.

Два протилежні табори почали кидатися пляшками з водою та штовхатися.

Водночас, як повідомляється, керівництво CHP не покинуло будівлю штаб-квартири.

Нагадаємо, в п’ятницю суд Анкари відхилив апеляцію головної опозиційної партії Туреччини, Республіканської народної партії (CHP), на рішення про усунення її лідера Озгюра Озеля з посади.

Судове рішення про усунення керівництва ключової опозиційної партії вже спричинило падіння цін на фондовому ринку та посилило політичну кризу в країні.

Повернення на посаду колишнього лідера партії Кемаля Киличдароглу потенційно може підірвати єдність CHP напередодні наступних президентських виборів, які наразі призначені на 2028 рік, але, як очікується, відбудуться раніше.