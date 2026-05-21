Суд у Туреччині усунув з посади лідера головної опозиційної партії

Суд в Туреччині усунув лідера головної опозиційної партії країни Озгюра Озеля в результаті історичного рішення, яке спричинило падіння цін на фондовому ринку та може посилити владу президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Апеляційний суд Анкари скасував результати з'їзду Республіканської народної партії (CHP) 2023 року й таким чином анулював обрання Озгюра Озеля головою CHP. Утім, партія ще може оскаржити це рішення.

Після рішення суду турецькі акції впали, а індекс Borsa Istanbul 100 закрився з падінням на 6,1%. Різке падіння викликало спрацювання механізму автоматичного зупинення торгів на всьому ринку. Водночас курс ліри майже не змінився.

Це рішення відкриває шлях до повернення колишнього лідера партії Кемаля Киличдароглу, що потенційно може підірвати єдність CHP напередодні наступних президентських виборів, які наразі призначені на 2028 рік, але, як очікується, відбудуться раніше. Суд поновив на посаді лідера партії Киличдароглу і його команду.

На з’їзді, результати якого анулював суд, Озель переміг Киличдароглу та став головою партії.

Це рішення, якщо його буде виконано, стане одним із найдраматичніших судових втручань у справі головної опозиційної партії Туреччини за останні роки. Ситуація у партії може завадити зусиллям щодо звільнення ув’язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу, головного політичного суперника Ердогана.

Десятки діячів CHP були затримані після переконливої перемоги партії на муніципальних виборах у 2024 році, коли вона витіснила керівну Партію справедливості та розвитку Ердогана як найпопулярнішу в країні.

Репресії фактично нівелювали деякі виборчі здобутки CHP, одночасно дестабілізуючи інвесторів та посилюючи занепокоєння щодо відступу від демократії.

Нещодавно влада затримала мера Бурси, четвертого за величиною міста країни, за звинуваченням у корупції та розпочала розслідування щодо популярного мера Анкари Мансура Яваша через нібито зловживання державними ресурсами.

Як і Імамоглу, Яваша також вважають потенційним кандидатом у президенти. Представники опозиції заявили, що такі звинувачення мають політичне підґрунтя.

У вересні суд усунув керівництво CHP у Стамбулі через звинувачення у корупції.