В Анкаре вспыхнули столкновения после попыток полиции выселить лидеров оппозиции из штаб-квартиры

В Анкаре вспыхнули столкновения после того, как власти Турции приказали полиции выселить руководство главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) из их штаб-квартиры в соответствии с недавним решением суда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Anadolu.

Администрация губернатора Анкары объявила, что дала указание местной полиции эвакуировать штаб-квартиру Республиканской народной партии (CHP) в соответствии с судебным решением.

Ранее суд в Турции отменил результаты съезда Республиканской народной партии (CHP) 2023 года и таким образом аннулировал избрание Озгюра Озеля председателем CHP. Вместо этого суд восстановил в должности бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу.

Полиция и толпа сторонников Кылычдароглу собрались у ворот штаб-квартиры партии в столице Турции. Когда группа попыталась войти в здание, вспыхнула стычка со сторонниками отстраненного лидера партии Озеля.

Два противоположных лагеря начали бросаться бутылками с водой и толкаться.

В то же время, как сообщается, руководство CHP не покинуло здание штаб-квартиры.

Напомним, в пятницу суд Анкары отклонил апелляцию главной оппозиционной партии Турции, Республиканской народной партии (CHP), на решение об отстранении ее лидера Озгюра Озеля от должности.

Судебное решение об отстранении руководства ключевой оппозиционной партии уже вызвало падение цен на фондовом рынке и усугубило политический кризис в стране.

Возвращение на пост бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу потенциально может подорвать единство CHP в преддверии следующих президентских выборов, которые пока назначены на 2028 год, но, как ожидается, состоятся раньше.