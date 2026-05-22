Суд в Анкарі відхилив апеляцію головної опозиційної партії на рішення про усунення її лідера

Суд Анкари в п'ятницю відхилив апеляцію головної опозиційної партії Туреччини, Республіканської народної партії (CHP), на рішення про усунення її лідера Озгюра Озеля з посади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Cumhuriyet Daily.

Рішення суду щодо відхилення апеляції є остаточним.

Республіканська народна партія також подала апеляцію до Вищого суду та до Верховної виборчої комісії, але жодних рішень щодо них ще не було ухвалено.

Напередодні суд в Туреччині скасував результати з'їзду Республіканської народної партії (CHP) 2023 року й таким чином анулював обрання Озгюра Озеля головою CHP.

Це рішення вже спричинило падіння цін на фондовому ринку та посилило політичну кризу в країні

Це також відкриває шлях до повернення на посаду колишнього лідера партії Кемаля Киличдароглу, що потенційно може підірвати єдність CHP напередодні наступних президентських виборів, які наразі призначені на 2028 рік, але, як очікується, відбудуться раніше. Суд поновив на посаді лідера партії Киличдароглу і його команду.

На з’їзді, результати якого анулював суд, Озель переміг Киличдароглу та став головою партії.