Польща домагатиметься 5-річної заборони в’їзду до Шенгенської зони для українського блогера

Український інфлюенсер, який на своєму спорткарі, попри заборону, приїхав до озера Морське Око у Татранському національному парку, вже покинув Польщу і повернувся до України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Однак справа на цьому не закінчується. Поліція збиралася подати клопотання про накладення на чоловіка п'ятирічної заборони на в'їзд не лише до Польщі, а й до всієї Шенгенської зони.

Речник Карпатського відділення прикордонної служби майор Богуміл Стройний повідомив, що щодо іноземців, які порушують закон, можливе порушення процедури зобов'язання покинути Польщу або вислання з країни – добровільно або під конвоєм.

Рішення Управління у справах іноземців може бути ухвалено ще в день подання заяви, хоча в цьому випадку воно матиме лише формальний характер, оскільки чоловік повернувся до України.

"Поліція звернулася до Управління у справах іноземців з проханням видати українському інфлюенсеру п'ятирічну заборону на в'їзд до Польщі. За даними Прикордонної служби, можливе рішення означало б заборону повторного в'їзду також до інших країн Шенгенської зони. Інформація про заборону була б зафіксована в прикордонних системах, що унеможливило б його повторний в'їзд до Польщі, – пояснив Стройний.

Раніше про намір внести чоловіка до списку небажаних осіб повідомив глава МВС Марчин Кервінський.

Раніше у суботу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав МВС розібратися з інцидентом за участі українця та вжити суворих заходів.

Український блогер Андрій Гаврилів заїхав на своєму спорткарі до озера Морське Око, що стало порушенням на в'їзд приватних транспортних засобів до Татранського національного парку.

Поліція оштрафувала його на 100 злотих, хоча штраф за таке правопорушення становить до 5000 злотих. Ця подія викликала величезне обурення у поляків.