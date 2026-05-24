Польша будет добиваться пятилетнего запрета на въезд в Шенгенскую зону для украинского блогера

Украинский инфлюенсер, который на своем спорткаре, несмотря на запрет, приехал к озеру Морское Око в Татранском национальном парке, уже покинул Польшу и вернулся в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Однако на этом дело не заканчивается. Полиция собиралась подать ходатайство о наложении на мужчину пятилетнего запрета на въезд не только в Польшу, но и во всю Шенгенскую зону.

Пресс-секретарь Карпатского отделения пограничной службы майор Богумил Стройный сообщил, что в отношении иностранцев, нарушающих закон, возможно применение процедуры обязательного выезда из Польши или высылка из страны – добровольно или под конвоем.

Решение Управления по делам иностранцев может быть принято еще в день подачи заявления, хотя в данном случае оно будет носить лишь формальный характер, поскольку мужчина вернулся в Украину.

"Полиция обратилась в Управление по делам иностранцев с просьбой наложить на украинского инфлюенсера пятилетний запрет на въезд в Польшу. По данным Пограничной службы, возможное решение означало бы запрет на повторный въезд также в другие страны Шенгенской зоны. Информация о запрете была бы зафиксирована в пограничных системах, что сделало бы невозможным его повторный въезд в Польшу, – пояснил Стройный.

Ранее о намерении внести мужчину в список нежелательных лиц сообщил глава МВД Марчин Кервинский.

Ранее в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск призвал МВД разобраться с инцидентом с участием украинца и принять строгие меры.

Украинский блогер Андрей Гаврилив заехал на своем спорткаре к озеру Морское Око, что стало нарушением правил въезда частных транспортных средств в Татранский национальный парк.

Полиция оштрафовала его на 100 злотых, хотя штраф за такое правонарушение составляет до 5000 злотых. Это событие вызвало огромное возмущение у поляков.