Туск вимагає розібратися з заїздом українця на авто до заповідного Морського Ока

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заїзд автомобіля українського блогера Андрія Гаврилів до озера Морське Око у заповідній зоні, закликавши Міністерство внутрішніх справ вжити суворих заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Український блогер Андрій Гаврилів заїхав на своєму спорткарі до озера Морське Око, що стало порушенням на в'їзд приватних транспортних засобів до Татранського національного парку.

Скріншот з відео Андрія Гнатіва у TikTok

Поліція оштрафувала його на 100 злотих, хоча штраф за таке правопорушення становить до 5000 злотих. Ця подія викликала величезне обурення у поляків.

"Поїздка українського водія дорогою до Морського Ока викликає цілком зрозуміле обурення. Я звернувся до МВС із проханням терміново з’ясувати всі подробиці цього інциденту та вжити суворих заходів", – написав Туск у соцмережі Х в суботу.

Гаврилів у своїх соцмережах пояснив, що він був просто туристом і не мав наміру порушувати закон. Зокрема, він сказав, що не побачив заборонного знаку. Він також описав польських правоохоронців, які виписали йому невеликий штраф, як таких, що зрозуміли ситуацію.

"Виїхавши до Ока, місцеві схопилися за голову, і сказали, що за всю історію їхньої роботи там вони ще не бачили ні разу, щоб хтось сюди заїхав на машині. Коротше, заїхати сюди машиною – це не дуже законна історія. Я подумав: раз ми вже заїхали, то треба зробити фото", – описав блогер ситуацію.

