Польща заборонить в’їзд на 5 років українському блогеру за приїзд на авто до Морського Ока

Після значного резонансу влада Польщі вирішила заборонити в’їзд до країни на 5 років українському блогеру Андрію Гавриліву, який на своєму спорткарі, попри заборону, приїхав до озера Морське Око у Татранському національному парку.

Про це у суботу в соцмережі Х повідомив глава МВС Польщі Марчин Кервінський, пише "Європейська правда".

"Винуватець поїздки до Морського Ока понесе відповідальність. У зв’язку з порушенням громадського порядку на прохання поліції його внесуть до списку небажаних осіб із забороною на в’їзд на територію Республіки Польща строком на 5 років. Порушення закону завжди зустріне сувору реакцію", – написав міністр.

Раніше у суботу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав МВС розібратися з інцидентом за участі українця та вжити суворих заходів.

Український блогер Андрій Гаврилів заїхав на своєму спорткарі до озера Морське Око, що стало порушенням на в'їзд приватних транспортних засобів до Татранського національного парку.

Поліція оштрафувала його на 100 злотих, хоча штраф за таке правопорушення становить до 5000 злотих. Ця подія викликала величезне обурення у поляків.

Гаврилів у своїх соцмережах пояснив, що він був просто туристом і не мав наміру порушувати закон. Зокрема, він сказав, що не побачив заборонного знаку. Він також описав польських правоохоронців, які виписали йому невеликий штраф, як таких, що зрозуміли ситуацію.

"Виїхавши до Ока, місцеві схопилися за голову, і сказали, що за всю історію їхньої роботи там вони ще не бачили ні разу, щоб хтось сюди заїхав на машині. Коротше, заїхати сюди машиною – це не дуже законна історія. Я подумав: раз ми вже заїхали, то треба зробити фото", – описав блогер ситуацію.