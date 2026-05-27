Литва придбає понад 900 фінських бронемашин Patria

пише "Європейська правда", про це оголосив президент Гітанас Науседа.

Після засідання Державної ради оборони Науседа повідомив про рішення закупити для Литви 936 бронетранспортерів Patria фінського виробника.

"До 2030 року планується закупити 300 одиниць цих бронемашин", – зазначив він.

За його словами, контракт передбачатиме, що частина виробництва відбуватиметься на території Литви.

Швеція наприкінці 2025 року дозамовила для себе понад 90 бронетранспортерів Patria. Данія перед тим замовила для себе 130 одиниць цієї техніки.