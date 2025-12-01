Швеція придбає ще 94 броньовані машини Patria за 140 млн євро

Швеція вирішила замовити ще 94 бронемашини у фінського оборонного концерну Patria.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Вартість угоди становить 1,5 млрд шведських крон, або 140 млн євро.

Patria поставить машини, при цьому значна частина виробництва відбуватиметься у Швеції.

Торік Швеція замовила 321 бронетранспортер у Patria. Разом із сьогоднішнім додатковим замовленням Patria поставить шведській армії загалом 415 бронемашин у 2025–2030 роках.

Під час укладання торішньої угоди Шведське оборонне матеріальне агентство заявило, що для оперативної співпраці важливо, аби шведські й фінські солдати використовували подібні машини.

Нагадаємо, у квітні Данія оголосила про контракт на закупівлю 130 бронетранспортерів Patria, що виробляються у Фінляндії.

Словенія домовилась із Фінляндією про закупівлю бронемашин Patria.





