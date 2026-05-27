Литва закупит более 900 финских бронемашин Patria

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом объявил президент Гитанас Науседа.

После заседания Государственного совета обороны Науседа сообщил о решении закупить для Литвы 936 бронетранспортеров Patria финского производителя.

"До 2030 года планируется закупить 300 единиц этих бронемашин", – отметил он.

По его словам, контракт будет предусматривать, что часть процесса производства будет происходить на территории Литвы.

Швеция в конце 2025 года дозаказала для себя более 90 бронетранспортеров Patria. Дания перед тем заказала для себя 130 единиц этой техники.