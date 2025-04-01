Данія замовляє 130 фінських БТР Patria

Данія оголосила про контракт на закупівлю 130 бронетранспортерів Patria, що виробляються у Фінляндії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Данії.

Данія придбає загалом 130 БТР Patria за 1,9 млрд крон (понад 250 млн євро).

Перші бронетранспортери із замовлення мають поставити вже цього року – їх будуть використовувати для навчання, щоб вже мати підготовлені екіпажі до того часу, коли у 2026 році почнуть надходити більші партії цих БТР.

"Це гарний приклад співпраці нордичних країн в оборонній сфері. Ці 130 БТР посилюють спроможності данських збройних сил, а з можливістю отримати декілька машин вже цього року можливо буде швидше почати використовувати цю техніку й ознайомитись з нею. Це дуже важливо у поточній безпековій ситуації", – зазначив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Данія планує використовувати ці БТР і у легких піхотних підрозділах, і в механізованих бригадах.

Дані БТР розроблені у рамках спільної програми за участі Фінляндії, Латвії, Швеції та Німеччини, а виробляються у Фінляндії і Латвії.

Латвія замовила на своїх підприємствах бронетранспортери Patria 6x6, для України, щоб передати їх вже цьогоріч.

Словенія також планує купувати для себе БТР Patria.