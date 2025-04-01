Данія замовляє 130 фінських БТР Patria
Данія оголосила про контракт на закупівлю 130 бронетранспортерів Patria, що виробляються у Фінляндії.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Данії.
Данія придбає загалом 130 БТР Patria за 1,9 млрд крон (понад 250 млн євро).
Перші бронетранспортери із замовлення мають поставити вже цього року – їх будуть використовувати для навчання, щоб вже мати підготовлені екіпажі до того часу, коли у 2026 році почнуть надходити більші партії цих БТР.
"Це гарний приклад співпраці нордичних країн в оборонній сфері. Ці 130 БТР посилюють спроможності данських збройних сил, а з можливістю отримати декілька машин вже цього року можливо буде швидше почати використовувати цю техніку й ознайомитись з нею. Це дуже важливо у поточній безпековій ситуації", – зазначив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
Данія планує використовувати ці БТР і у легких піхотних підрозділах, і в механізованих бригадах.
Дані БТР розроблені у рамках спільної програми за участі Фінляндії, Латвії, Швеції та Німеччини, а виробляються у Фінляндії і Латвії.
Латвія замовила на своїх підприємствах бронетранспортери Patria 6x6, для України, щоб передати їх вже цьогоріч.
Словенія також планує купувати для себе БТР Patria.