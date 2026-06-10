Одна з країн ЄС заблокувала плани Болгарії з випуску монети номіналом 2 євро

Болгарія хотіла випустити пам’ятну монету номіналом 2 євро на честь "болгарської абетки", проте це рішення було заблоковано у Раді ЄС іншою країною-членом Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Vesti.

Планувалося, що монета буде введена в обіг у другій половині 2026 року. Однак одна з держав-членів ЄС подала заперечення проти її дизайну до Ради ЄС.

Проєкт передбачає дизайн, що включає композицію з кириличних літер та напис "болгарська абетка" з метою відзначення внеску Болгарії у кирилицю як третю офіційну абетку Європейського Союзу. Авторами дизайну є Світлін Балездров та Стоян Дерчев.

Наразі невідомо, яка саме країна-член подала заперечення та які її мотиви, оскільки відповідний документ ще не оприлюднено. Твердження, що поширюються в соціальних мережах щодо конкретної країни, не підтверджені офіційними джерелами.

Болгарія подала на затвердження проєкт пам'ятної монети номіналом 2 євро з написом "болгарська абетка" 19 травня 2026 року, але згодом надійшло заперечення від держави єврозони, ім’я якої вилучено з публічних документів. У публічній версії документа назва країни викреслена.

Незважаючи на це, наступні нумізматичні каталоги, спеціалізовані видання та програма Болгарського народного банку продовжують вказувати монету як заплановану до випуску у другій половині 2026 року тиражем 1 мільйон одиниць.

Кирилиця була офіційно визнана третьою абеткою Європейського Союзу після приєднання Болгарії до ЄС у 2007 році, поряд з латиницею та грецькою абеткою.

Болгарія увійшла до єврозони з 1 січня 2026 року – через 18 років після вступу до ЄС. Січень був перехідним періодом, коли лев та євро були в обігу паралельно.

З 1 лютого Болгарія офіційно перейшла на євро.