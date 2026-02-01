Укр Рус Eng

Болгарія остаточно перейшла на євро

Новини — Неділя, 1 лютого 2026, 15:59 — Марія Ємець

У Болгарії з 1 лютого завершився перехідний період у зміні валюти, коли паралельно можна було розраховуватись болгарським левом і євро – від сьогодні розрахунки відбуваються виключно у євро. 

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда". 

З 1 лютого Болгарія остаточно перейшла на євро як валюту для розрахунків – під час готівкових операцій оплата і видача решти має відбуватися вже виключно у євро.

Люди, у яких ще залишилися готівкові леви, можуть обміняти їх на євро у комерційних банках та відділеннях "Болгарської пошти" до 30 червня. Після цієї дати комерційні банки можуть встановити певний тариф за обмін, проте Болгарський національний банк і далі пропонуватиме обмін готівкових левів на євро безоплатно та без крайнього терміну.  

Торгові мережі повинні будуть вивішувати ціну на товари одночасно у євро та левах ще пів року – до 8 серпня, "задля прозорості та запобігання спекулятивним практикам".  

Хоча законом заборонили продавцям товарів та послуг підвищувати ціни у перші пів року запровадження євро, з цього приводу надійшли вже сотні скарг про ймовірні порушення. 

Болгарія увійшла до єврозони з 1 січня 2026 року – через 18 років після вступу до ЄС. Січень був перехідним періодом, коли лев та євро були в обігу паралельно. 

Нагадаємо, на тлі глибокої політичної кризи країну очікують восьмі за останні 5 років парламентські вибори. 

Президент Румен Радев нещодавно також подав у відставку, після чого посада автоматично перейшла до віцепрезидентки Іліани Йотової. 

Читайте детальніше: Відставка заради Росії: чому президент Болгарії йде з посади та які наслідки це матиме

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Болгарія
Реклама: