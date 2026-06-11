Мерц у Бундестазі захистив свою ідею про "асоційоване членство" в ЄС для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за "асоційоване членство" в ЄС для України з перевагами, які винагороджують країну за прогрес на шляху до повноцінного вступу.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у промові перед Бундестагом, цитує Die Welt.

Минулого місяця канцлер Німеччини виступив з пропозицією надати Україні новий статус "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства – ця ідея викликала чимало критики в Києві.

Виступаючи у німецькому парламенті, Мерц наголосив, що його пропозиція дозволить Україні бути представленою у ключових інституціях ЄС – Єврокомісії, Європарламенті та Єврораді – хоч і без права голосу.

"Український комісар, навіть без портфеля чи права голосу, був би обличчям Києва в Брюсселі", – сказав Мерц.

Канцлер наголосив, що повноцінне членство в Євросоюзі суворо залежить від виконання критеріїв вступу.

Мерц також запевнив, що Берлін незмінно підтримує досягнення справедливого миру в Україні.

"Нашою метою для України залишається справедливий і тривалий мир, який також враховує наші інтереси безпеки.Тому Німеччина підтримує Україну – доти, доки це необхідно", – заявив глава уряду.

Президент України Володимир Зеленський раніше назвав пропозицію Мерца несправедливою.

"Європейська правда" вже публікувала пояснення, як має змінитися ідея Мерца, щоби зняти застереження, які лунають в Україні.

Читайте також на цю тему: Від Литви до Німеччини: хто ще пропонує Україні новий шлях до ЄС та що за цим стоїть.