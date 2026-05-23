ЗМІ: Зеленський вважає ідею щодо "асоційованого членства" несправедливою

Президент Володимир Зеленський у листі до лідерів Європейського Союзу заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус "асоційованого" члена ЄС є "несправедливою", оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках Євросоюзу.

Про це йдеться у листі, яке отримало у своє розпорядження агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу як проміжний крок до повноправного членства в Євросоюзу.

У відповідь Зеленський зазначив у своєму листі, надісланому пізно в п’ятницю, 22 травня, що усунення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після виборів минулого місяця створило можливість для суттєвого прогресу в переговорах про вступ.

"Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу. Настав час рухатися вперед у напрямку повноправного та змістовного членства України", – заявив український президент.

Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку під час війни та зазначив, що Україна виступає захистом проти російської агресії для всього ЄС.

"Ми захищаємо Європу – повністю, а не частково, і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливий підхід та рівні права в Європі", – додав український президент.

Лист був адресований голові Європейської ради Антоніо Кошті, голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідесу.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга утримався від підтримки або категоричного заперечення ідеї Фрідріха Мерца про новий формат відносин ЄС з Україною, але нагадав про вимогу Києва.

А віцепрем’єр з європейської і євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що Україна не проти елементу із пропозиції канцлера Німеччини про "асоційоване членство", який стосується участі у роботі інституцій ЄС що до повноправного вступу в Євросоюз.

