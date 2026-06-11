Мерц в Бундестаге отстаивал свою идею об "ассоциированном членстве" в ЕС для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за "ассоциированное членство" в ЕС для Украины с преимуществами, которые вознаграждают страну за прогресс на пути к полноправному вступлению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в речи перед Бундестагом, цитирует Die Welt.

В прошлом месяце канцлер Германии выступил с предложением предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена" ЕС до приобретения полноправного членства – эта идея вызвала немало критики в Киеве.

Выступая в немецком парламенте, Мерц подчеркнул, что его предложение позволит Украине быть представленной в ключевых институтах ЕС – Еврокомиссии, Европарламенте и Евросовете – хотя и без права голоса.

"Украинский комиссар, даже без портфеля или права голоса, был бы лицом Киева в Брюсселе", – сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что полноценное членство в Евросоюзе строго зависит от выполнения критериев вступления.

Мерц также заверил, что Берлин неизменно поддерживает достижение справедливого мира в Украине.

"Нашей целью для Украины остается справедливый и длительный мир, который также учитывает наши интересы безопасности. Поэтому Германия поддерживает Украину – до тех пор, пока это необходимо", – заявил глава правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал предложение Мерца несправедливым.

"Европейская правда" уже публиковала объяснение, как должна измениться идея Мерца, чтобы снять оговорки, которые звучат в Украине.

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