ЗМІ: Мерц пропонує надати Україні спецстатус у ЄС до повноцінного членства

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито виступив з пропозицією надати Україні новий статус "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Мерц виступив з ідеєю "асоційованого членства" у ЄС для України як тимчасового статусу, який частково "закриє" запит Києва на якнайшвидший вступ. Своє бачення він виклав у листі до інших європейських лідерів.

Мерц зазначає, що розширення ЄС є "геополітичною необхідністю", але одночасно зауважує, що процес вступу є затяжним.

"Тож я переконаний, що нам потрібний новий імпульс і для України, і для країн Західних Балкан та Молдови", – зазначає він.

Канцлер вказує на те, що Україна – в особливій ситуації, оскільки перебуває у стані війни, і при цьому досягла значного прогресу у переговорах про вступ.

Спецстатус "асоційованого члена", який він пропонує для України як тимчасове рішення, у баченні Мерца передбачає надання Києву більших прав та обов’язків, ніж зазвичай отримують кандидати у класичному процесі вступу. Це, зокрема:

участь і право голосу на зустрічах Ради ЄС і Євроради, а також участь без права голосу у роботі Єврокомісії та Європарламенту;

поступова інтеграція у бюджет ЄС

поширення на Україну статті 42.7 Договорів ЄС про взаємну допомогу і оборону – що забезпечить певні безпекові гарантії для України та відображає її запит;

особливу участь у Суді ЄС, з посадою Assistant Rapporteur.

Мерц вважає, що надання Україні такого спецстатусу має посприяти і переговорному процесу, ініційованому США – оскільки йдеться про застосування до України європейської статті про взаємодопомогу.

Паралельно канцлер рекомендує залишити механізм скорочення цих прав, якщо на євроінтеграційному шляху України почнеться відкат і її політика почне розходитися з фундаментальними цінностями ЄС.

Західним Балканам та Молдові він пропонує надати не ідентичні, а окремі плани прискореної інтеграції у Євросоюз.

Нагадаємо, це не перша ідея "часткового вступу" для України для забезпечення компромісу між прагненням Києва до швидкого вступу та бажанням країн ЄС не відступати від повноцінної процедури і не йти на винятки, які у майбутньому можуть призвести до проблем.

Зокрема, про обговорення щодо "вступу авансом" для України неофіційно повідомляли у лютому 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово акцентував, що Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС.