У Пентагоні проводять евакуацію через "інцидент із небезпечними речовинами"

Кілька поверхів і коридорів у Пентагоні були закриті, а з інших евакуюють людей через "інцидент із небезпечними речовинами".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив у четвер, що системи в Пентагоні "виявили проблему з якістю повітря, що вимагає вжиття запобіжних заходів, доки ми не визначимо її серйозність".

"Департамент виконує стандартні протоколи захисту, включаючи наказ про закриття на місці для ураженої зони", – сказав Парнелл.

"Команди реагування знаходяться на місці та готові надати підтримку тим, хто перебуває в будівлі", – додав він.

Команда реагування на небезпечні матеріали Агентства захисту сил Пентагону реагує на інцидент за допомогою пожежної служби округу Арлінгтон. У дописі в соцмережах від Arlington Fire & EMS йдеться, що команда з небезпечних матеріалів пожежної служби округу Арлінгтон працює в Пентагоні "під час інциденту з небезпечними матеріалами".

У повідомленні, надісланому командою безпеки Пентагону, йдеться, що було виявлено "проблему з якістю повітря" і необхідні додаткові тестування.

"Ці додаткові тестування можуть тривати від однієї до двох годин. Команди реагування знаходяться на місці і готові надати допомогу мешканцям будівлі, якщо це буде необхідно. Ви можете побачити персонал з різних відомств та заходи безпеки, що вживаються у центральному дворику. Будь ласка, не робіть висновків щодо цих дій", – йдеться у повідомленні.

Два з трьох джерел повідомили, що поверхи з другого по п’ятий у величезному комплексі Пентагону були закриті. Третє джерело повідомило CNN, що поліція у будівлі носить протигази та повне хімічне захисне спорядження.

Нагадаємо, у травні співробітники Секретної служби США застрелили людину, яка в суботу підійшла до контрольно-пропускного пункту поблизу Білого дому та відкрила стрілянину по них.

Про подібний випадок також стало відомо 5 травня – тоді співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по озброєному чоловіку поблизу Вашингтонського монумента після того, як той стріляв у агентів і поранив неповнолітнього перехожого.