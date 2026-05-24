Поблизу Білого дому вдруге за місяць сталася стрілянина, нападника вбито

Співробітники Секретної служби США застрелили людину, яка в суботу підійшла до контрольно-пропускного пункту поблизу Білого дому та відкрила стрілянину по них; це вже другий подібний інцидент від початку місяця.

Ввечері 23 травня невідома особа підійшла до контрольно-пропускного пункту поруч із комплексом Білого дому та почала стріляти по офіцерах Секретної служби.

Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь та поранили підозрюваного, який пізніше помер у місцевій лікарні.

Зазначається, що під час перестрілки було також поранено перехожого.

"Залишається незрозумілим, чи був перехожий поранений першим пострілом підозрюваного, чи під час подальшої перестрілки", – додали в Секретній службі.

Внаслідок інциденту правоохоронці не постраждали. Президент США Дональд Трамп на момент стрілянини перебував у резиденції. За словами представника Білого дому, його проінформували про інцидент.

Підозрюваний у стрілянині був ідентифікований як особа з емоційними розладами, повідомив агенції Reuters представник правоохоронних органів, додавши, що раніше щодо нього було винесено "заборону на наближення".

Нагадаємо, про подібний випадок стало відомо 5 травня – тоді співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по озброєному чоловіку поблизу Вашингтонського монумента після того, як той стріляв у агентів і поранив неповнолітнього перехожого.

А ввечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президентське подружжя та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія, його затримали.

ЗМІ повідомляли, що підозрюваний у скоєнні збройного нападу під час вечері кореспондентів Білого дому, написав маніфест, у якому "чітко зазначив, що хоче напасти на представників адміністрації".

А речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала стрілянину у вашингтонському готелі третьою спробою вбивства президента США.