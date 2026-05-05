Поблизу Білого дому сталася стрілянина: Секретна служба США поранила стрільця

Поблизу Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина: співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по озброєному чоловіку поблизу Вашингтонського монумента.

Про це пише CNN, передає "Європейська правда".

Секретна служба США повідомила, що її співробітники 4 травня відкрили вогонь по озброєному чоловіку поблизу Вашингтонського монумента після того, як той стріляв у агентів і поранив неповнолітнього перехожого.

Заступник директора Секретної служби США Метт Квінн зазначив, що за мить до початку перестрілки співробітники та агенти Секретної служби, які патрулюють зовнішній периметр комплексу Білого дому, помітили "підозрілу особу, яка, судячи з усього, мала вогнепальну зброю".

Він сказав, що чоловік почав тікати, коли до нього підійшли поліцейські Секретної служби в формі, і відкрив вогонь у бік офіцерів. Офіцери відкрили вогонь у відповідь і поранили чоловіка.

За словами співрозмовника в правоохоронних органах, обізнаного з ходом розслідування, влада з'ясовує, чи не намагався підозрюваний проникнути до Білого дому.

За даними попереднього розслідування, підозрюваним є 45-річний чоловік, який раніше проживав у штатах Меріленд і Техас. За словами співрозмовника, він отримав поранення в тулуб і наразі перебуває у стабільному стані в місцевій лікарні.

Квінн зазначив, що підліток, який випадково опинився поруч і був поранений підозрюваним, був доставлений до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Жоден співробітник Секретної служби не постраждав.

Як зазначається, незадовго до стрілянини кортеж віцепрезидента Джей Ді Венса проїжджав через район, де стався інцидент. Співрозмовник зазначив, що кортеж Венса змінив маршрут з міркувань надзвичайної обережності, поки його команда охорони оцінювала ситуацію.

Президент США Дональд Трамп виступив на заході в Східній залі Білого дому незабаром після перших повідомлень про стрілянину.

Нагадаємо, ввечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президентське подружжя та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія, його затримали.

ЗМІ повідомляли, що підозрюваний у скоєнні збройного нападу під час вечері кореспондентів Білого дому, написав маніфест, у якому "чітко зазначив, що хоче напасти на представників адміністрації".

А речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала стрілянину у вашингтонському готелі третьою спробою вбивства президента США.