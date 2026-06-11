В Пентагоне проводится эвакуация из-за "инцидента с опасными веществами"

Несколько этажей и коридоров в Пентагоне были закрыты, а из остальных эвакуируют людей из-за "инцидента с опасными веществами".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил в четверг, что системы в Пентагоне "обнаружили проблему с качеством воздуха, требующую принятия мер предосторожности, пока мы не определим ее серьезность".

"Департамент выполняет стандартные протоколы защиты, включая приказ о закрытии на месте для пораженной зоны", – сказал Парнелл.

"Команды реагирования находятся на месте и готовы оказать поддержку тем, кто находится в здании", – добавил он.

Команда реагирования на опасные материалы Агентства защиты сил Пентагона реагирует на инцидент при содействии пожарной службы округа Арлингтон. В сообщении в соцсетях от Arlington Fire & EMS говорится, что команда по опасным материалам пожарной службы округа Арлингтон работает в Пентагоне "во время инцидента с опасными материалами".

В сообщении, отправленном командой безопасности Пентагона, говорится, что была обнаружена "проблема с качеством воздуха" и необходимы дополнительные тестирования.

"Эти дополнительные тесты могут длиться от одного до двух часов. Команды реагирования находятся на месте и готовы оказать помощь жильцам здания, если это будет необходимо. Вы можете увидеть персонал из разных ведомств и меры безопасности, принимаемые в центральном дворике. Пожалуйста, не делайте выводов относительно этих действий", – говорится в сообщении.

Два из трех источников сообщили, что этажи со второго по пятый в огромном комплексе Пентагона были закрыты. Третий источник сообщил CNN, что полиция в здании носит противогазы и полное химическое защитное снаряжение.

Напомним, в мае сотрудники Секретной службы США застрелили человека, который в субботу подошел к контрольно-пропускному пункту возле Белого дома и открыл огонь по ним.

О подобном случае также стало известно 5 мая – тогда сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине возле Вашингтонского монумента после того, как тот стрелял в агентов и ранил несовершеннолетнего прохожего.