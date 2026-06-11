ЗМІ: евакуацію у Пентагоні спричинила фальшива тривога

"Інцидент із небезпечними речовинами" у будівлі Пентагону, через який там оголосили евакуацію, виявився фальшивою тривогою.

Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Двоє поінформованих співрозмовників розповіли телеканалу, що розпорядження про евакуацію з багатьох поверхів Міністерства оборони США через "небезпечні речовини" сталося через фальшиву тривогу.

Перед цим повідомили, що системи безпеки у Пентагоні "виявили проблему з якістю повітря", та що обстеження будівлі здійснюється у повних костюмах хімічного захисту.

Також у четвер 11 червня президент США Дональд Трамп заявив, що найближчої ночі американські військові завдадуть по Ірану "дуже сильного удару".